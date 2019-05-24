2019-05-24T15:34:24+03:00
Общество

Специалисты Роспотребнадзора советуют как выбрать детский лагерь в Тверской области

Только при условия соответствия указанным требованиям, летний отдых ребёнка будет безопасным и качественным
Виктория ТУШКОВА
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Детские оздоровительные лагеря Твери и области скоро начнут работуДетские оздоровительные лагеря Твери и области скоро начнут работуФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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При выборе лагеря для летнего отдыха ребёнка специалисты тверского регионального управления Роспотребнадзора советуют руководствоваться двумя следующими принципами:

1. Лагерь должен быть в обязательном порядке включён в реестр организаций отдыха и оздоровления детей и подростков, заявленных к работе в летний период.

2. Лагерь обязан иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. Необходимо обратить особое внимание, прежде всего, на наличие документа, выданного Управлением Роспотребнадзора по Тверской области и его территориальными отделами. Без заключения ведомства о соответствии лагеря всем нормам он функционировать не может.

Если лагерь отвечает этим требованиям, можно быть уверенным, что его персонал прошёл медосмотр, гигиеническую подготовку и аттестацию, на территории проведены противоклещевые и дератизационные обработки, пищеблоки соответствуют санитарно-эпидемиологическим нормам и т.д.

О том, как успеть попасть в летний лагерь, читайте здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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