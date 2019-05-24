2019-05-24T15:28:11+03:00
Общество

Девятиклассники приступили к сдаче Государственных экзаменов в Тверской области

На сдачу экзамена зарегистрировано 12 424 школьника Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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Девятиклассники начали сдавать экзаменыДевятиклассники начали сдавать экзаменыФото: Никита МАКАРЕНКОВ
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Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учеников 9 классов началась в Тверской области, как и во всей России, 24 мая.

В форме основного государственного экзамена аттестацию планируют сдавать 11 839 человек, а в форме государственного выпускного экзамена – 585 учеников. Государственный выпускной экзамен предназначен для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, находящихся в исправительных заведениях, уточняют в пресс-службе правительств региона.

ГИА будут сдавать в 156 пунктах проведения экзамена. Получить допуск к экзамену можно по итогам собеседования.

Первым экзаменом, который состоится 24 и 25 мая, станет иностранный язык, 28 мая школьники продемонстрируют знания по русскому языку, 30 мая – по обществознанию, 4 июня – по обществознанию, информатике и ИКТ, географии, химии. 6 июня пройдёт экзамен по математике, 11 июня – по литературе, физике, информатике и ИКТ, 14 июня – по истории, физике и географии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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