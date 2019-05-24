У жительницы Твери из квартиры украли золото
Ущерб составил 20 тысяч рублей
Злоумышленник задержан. Ему грозит тюремный срокФото: Олег РУКАВИЦЫН
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С заявлением о пропаже ювелирных украшений в Заволжский отдел полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 43-летняя местная жительница.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники установили, что злоумышленник проник в квартиру, взломав замок входной двери. Ущерб от кражи оценили в 20 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый, неработающий 46-летний житель областного центра.
Мужчина дал признательные показания. За кражу он может отправиться в тюрьму на 5 лет.
Следствие продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU