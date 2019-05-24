В Тверской области водитель иномарки пострадал в ДТП на встречной полосе
Авария произошла в Бежецке
В аварии пострадал водитель "Форда" Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП случилось утром, 24 мая, на ул. Тверская в городе Бежецк, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Водитель автомобиля "Нива Шевроле" ехал по грунтовой дороге и не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".
В аварии пострадал водитель "Форда". С травмами он доставлен в больницу. Угрозы жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU