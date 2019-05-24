2019-05-24T12:51:24+03:00
Происшествия

В Тверской области водитель иномарки пострадал в ДТП на встречной полосе

Авария произошла в Бежецке
Ольга ТРОФИМОВА
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В аварии пострадал водитель "Форда" Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиВ аварии пострадал водитель "Форда" Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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ДТП случилось утром, 24 мая, на ул. Тверская в городе Бежецк, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Водитель автомобиля "Нива Шевроле" ехал по грунтовой дороге и не справился с управлением. Автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Форд Фокус".

В аварии пострадал водитель "Форда". С травмами он доставлен в больницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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