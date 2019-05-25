Последний звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Твери

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-25T12:30:34+03:00

Последний звонок прозвенел для более чем двух тысяч выпускников тверских школ Фото: Виктория ТУШКОВА

Изменить размер текста: A A

В Тверской области со школой в этом году прощаются 5808 выпускников 11 класса. В Твери — 2102. Сегодня, 25 мая, для них прозвенел последний звонок.

Каждая школа подготовила свою программу праздника. Неизменно для всех - построение на торжественную линейку, поздравления от руководства школы и, конечно, сам символический звонок: в колокольчик звонит первоклашка, которую на плече несёт выпускник.

Некоторые школы в этот день посетили почётные гости.

Впереди выпускников ждёт испытание Единым госэкзаменом. Ближайший - в понедельник, 27 мая. Сдавать будут географию и литературу.

Первоклашка даёт выпускникам символический последний звонокФото: Виктория ТУШКОВА

Фото: Виктория ТУШКОВА

Вальс на торжественной линейкеФото: Виктория ТУШКОВА

Фото: Виктория ТУШКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU