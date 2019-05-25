Последний звонок прозвенел для одиннадцатиклассников Твери
В Тверской области со школой в этом году прощаются 5808 выпускников 11 класса. В Твери — 2102. Сегодня, 25 мая, для них прозвенел последний звонок.
Каждая школа подготовила свою программу праздника. Неизменно для всех - построение на торжественную линейку, поздравления от руководства школы и, конечно, сам символический звонок: в колокольчик звонит первоклашка, которую на плече несёт выпускник.
Некоторые школы в этот день посетили почётные гости.
Впереди выпускников ждёт испытание Единым госэкзаменом. Ближайший - в понедельник, 27 мая. Сдавать будут географию и литературу.
Первоклашка даёт выпускникам символический последний звонокФото: Виктория ТУШКОВА
Фото: Виктория ТУШКОВА
Вальс на торжественной линейкеФото: Виктория ТУШКОВА
Фото: Виктория ТУШКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU