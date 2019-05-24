2019-05-24T11:08:09+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» завершил работы по замене участка водопровода в микрорайоне Юность

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» полностью заменили 80-метровый участок высоконапорной линии водопровода
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"Фото: пресс-служба ООО "Тверь Водоканал"
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Замена произведена в районе домов по адресам: ул. Фрунзе, д. 8, корп. 2 и ул. Артюхиной, д. 24, корп. 5. Плановое мероприятие реализовано в рамках целевой программы «Надежность сетей», плановая стоимость работ – около 100 тысяч рублей.

«Ранее мы зафиксировали высокую аварийность на этом участке, инспекция сетей показала высокую степень коррозийного и абразивного износа. Поэтому объект решено было включить в производственную программу 2019 года. В ходе работ мы также восстановили закольцовку сети, что улучшит циркуляцию воды в этом квартале и положительно скажется на ее органолептических характеристиках», - комментирует заместитель главного инженера – начальник управления эксплуатации объектов ООО «Тверь Водоканал» Светлана Ермолаева.

Напомним, целевая программа «Надежность сетей» реализуется предприятием на протяжении нескольких лет. В 2019 году «Тверь Водоканал» заменит в общей сложности более трех километров водопроводных и канализационных сетей диаметром от 100 до 1600 мм. Предварительный объем финансирования 25 мероприятий программы превышает 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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