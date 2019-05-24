В Тверской области на трассе М-10 автомобилист сбил шедшего по темной дороге пешехода

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-24T10:53:10+03:00

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В четверг, 23 мая, на 10 км дороги Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка, проходящей через Калининский район, произошло ДТП с пострадавшим. Авария случилась, когда на часах было около 01.20.

Установлено, что 22-летний водитель ВАЗа-21099 сбил 41-летнего пешехода, который двигался по дороге в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. После ДТП водитель поспешил скрыться с места ДТП, однако впоследствии был разыскан. У пешехода были обнаружены признаки опьянения.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, потерпевший с полученными травмами был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU