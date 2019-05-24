Тверские полицейские поймали наркоторговца
Молодому человеку грозит 10 лет тюрьмы
Молодому человеку "светит" 10 лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В поле зрения правоохранительных органов попал 20-летний житель Калининского района. Молодого человека задержали на одной из улиц Твери.
При нем сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области обнаружили и изъяли три полимерных свёртка с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик, общей массой 5 г.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. За хранение и сбыт наркотических веществ в особо крупном размере мужчине грозит 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU