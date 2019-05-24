2019-05-24T09:49:44+03:00
Общество

За оскорбление участкового жительница Тверской области оштрафована на 6 тысяч рублей

Женщина выражала недовольство действиями сотрудника полиции
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщине придется ответить рублем за оскорбления участковогоЖенщине придется ответить рублем за оскорбления участковогоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За оскорбление представителя власти наказана жительница Нелидовского района Тверской области. Соответствующее решение вынес мировой судья судебного участка Пеновского района.

Установлено, что участковый уполномоченный полиции Пеновского ПП МО МВД России «Осташковский» прибыл по сообщению о совершении женщиной противоправных действий.

Выражая недовольство, женщина открыла окно и, используя нецензурные выражения, публично (в присутствии местных жителей) высказала в адрес сотрудника полиции оскорбления, унижающие честь и достоинство, подрывающие его авторитет в глазах граждан.

Судом подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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