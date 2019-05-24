На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-24T08:43:05+03:00

Гастрофестиваль состоится 8 июня в Торжке Фото: Афиша "У Пожарского в Торжке: гастрофестиваль"

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На одни день Торжок станет пространством для гастрономических и культурных экспериментов. 8 июня для жителей Верхневолжья распахнет свои двери фестиваль "У Пожарского в Торжке". Праздник русской кухни уже стал традиционным и проводится на родине знаменитой пожарской котлеты, воспетой А.С. Пушкиным, каждый год.

Ожидается, что этим летом его посетят более 5 тысяч человек. Гостей ждут различные развлечения: кулинарные, ремесленные и музыкальные мастер-классы, уличные театрализованные представления, этно-площадки и экскурсии для детей и взрослых, песни, танцы и, конечно, дегустация пожарских котлет.

За победу в конкурсе на лучшую Пожарскую котлету поборются кафе и рестораны города.

Скучать на фестивале точно не придется. Праздник начнется в 12.00 на площади 9 января в Торжке и завершится в 23.00 под выступление региональных музыкальных коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU