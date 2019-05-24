На фестивале Пожарских котлет гости будут готовить с лучшими поварами и танцевать с бродячими артистами в Тверской области
На одни день Торжок станет пространством для гастрономических и культурных экспериментов. 8 июня для жителей Верхневолжья распахнет свои двери фестиваль "У Пожарского в Торжке". Праздник русской кухни уже стал традиционным и проводится на родине знаменитой пожарской котлеты, воспетой А.С. Пушкиным, каждый год.
Ожидается, что этим летом его посетят более 5 тысяч человек. Гостей ждут различные развлечения: кулинарные, ремесленные и музыкальные мастер-классы, уличные театрализованные представления, этно-площадки и экскурсии для детей и взрослых, песни, танцы и, конечно, дегустация пожарских котлет.
За победу в конкурсе на лучшую Пожарскую котлету поборются кафе и рестораны города.
Скучать на фестивале точно не придется. Праздник начнется в 12.00 на площади 9 января в Торжке и завершится в 23.00 под выступление региональных музыкальных коллективов.
ИСТОЧНИК KP.RU