2019-05-24T08:00:02+03:00
Общество

В Тверской области обезвредили снаряд времен войны

Находку обнаружили в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасатели обезвредили военный снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиСпасатели обезвредили военный снаряд Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, на территории Тверской области поисковые группы продолжают находить военные «трофеи» - минометные мины, авиабомбы, гранаты и артиллерийские снаряды. Один из них был обнаружен на территории Калининского района 23 мая.

122 миллиметровый артиллерийский снаряд обезвредила группа специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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