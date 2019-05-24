Дальнобойщики грабили фуры на трассе в Тверской области
Подозреваемых в хищении товаров из транзитных фур на трассе Санкт-Петербург – Москва задержали сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Управления МВД России по Тверской области.
Предполагаемым организатором преступной группировки стал 53-летний житель Тверской области. Совместно со своими знакомыми-дальнобойщиками разработал преступную схему, согласно которой они сообщали ему о перевозимых товарах и заезжали в специально оборудованный бокс.
- Помещение находилось по пути следования автомашин и у сотрудников транспортной компании создавалось впечатление, что водители не отклонялись от заданного маршрута, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Там злоумышленники, не повреждая защитные пломбы, вскрывали контейнеры фур и похищали часть грузов, а водители отправлялись в пункт назначения. В случае выявления недостачи при разгрузке товара к ним, как правило, претензий не возникало, так как целостность запирающих устройств контейнеров и пломб не была нарушена.
Похищенные товары злоумышленники сбывали в Тверской и Ленинградской областях. Общий ущерб предпринимателям составил около 3 млн. рублей.
По данному делу полицейские задержали пятерых фигурантов в возрасте от 27 до 53 лет. Все – жители Тверской и Ленинградской областей. В ходе обыска у них изъята часть похищенного имущества и деньги от продажи товаров.
Организатор преступной группы взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU