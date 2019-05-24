2019-05-24T07:34:34+03:00
Происшествия

Дальнобойщики грабили фуры на трассе в Тверской области

Банду задержали полицейские
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области задержана банда грабителейВ Тверской области задержана банда грабителейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Подозреваемых в хищении товаров из транзитных фур на трассе Санкт-ПетербургМосква задержали сотрудники уголовного розыска совместно со следователями Управления МВД России по Тверской области.

Предполагаемым организатором преступной группировки стал 53-летний житель Тверской области. Совместно со своими знакомыми-дальнобойщиками разработал преступную схему, согласно которой они сообщали ему о перевозимых товарах и заезжали в специально оборудованный бокс.

- Помещение находилось по пути следования автомашин и у сотрудников транспортной компании создавалось впечатление, что водители не отклонялись от заданного маршрута, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Там злоумышленники, не повреждая защитные пломбы, вскрывали контейнеры фур и похищали часть грузов, а водители отправлялись в пункт назначения. В случае выявления недостачи при разгрузке товара к ним, как правило, претензий не возникало, так как целостность запирающих устройств контейнеров и пломб не была нарушена.

Похищенные товары злоумышленники сбывали в Тверской и Ленинградской областях. Общий ущерб предпринимателям составил около 3 млн. рублей.

По данному делу полицейские задержали пятерых фигурантов в возрасте от 27 до 53 лет. Все – жители Тверской и Ленинградской областей. В ходе обыска у них изъята часть похищенного имущества и деньги от продажи товаров.

Организатор преступной группы взят под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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