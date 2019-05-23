На очередном «#ЛитМосте» в Твери с читателями пообщается писатель Татьяна Алюшина

СЕГОДНЯ 21:00 2019-05-23T21:00:19+03:00

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24 мая, в пятницу, в библиотеке имени Горького состоится очередной «#ЛитМост» – онлайн встреча с писателем Татьяной Алюшиной.

Татьяна Алюшина - известный автор авантюрно-детективных и любовных романов, мастер современной прозы, необычный автор. Её творчеству характерны драматичные ситуации, в которых оказываются герои, динамичное развитие сюжета и яркие образы.

В режиме реального времени автор книг пообщается с читателями со всей России и представит свой новый роман «Руки моей не отпускай», о запретном романе между двумя людьми с очень сложными судьбами, познакомившимися в экстремальных обстоятельствах.

Всех желающих принять участие во встрече ждут в 14:00 в Деловом информационном центре библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU