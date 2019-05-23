Воспитанник тверского хоккея Илья Ковальчук, хоть и не забил ни одной шайбы в матче с американцами, показал хорошую игру

СЕГОДНЯ 20:50 2019-05-23T20:50:10+03:00

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Сегодня, 23 мая, наша сборная по хоккею встречалась американской командой в первом поединке раунда плей-офф. По итогам матча победа в четвертьфинале ЧМ по хоккею - 2019 осталась за российской сборной со счетом 4:3.

Что касается капитана команды, воспитанника тверского хоккея Ильи Ковальчука, то в матче с американцами забитыми шайбами в ворота соперника он не отличился, но в целом показал хорошую и техничную игру.

По мнению зрителей, это пока один из его лучших матчей на ЧМ - 2019.

Всего за 8 матчей, которые отыграл Ковальчук, на его счету числится 2 забитые шайбы. Первая стала решающей в матче с австрийцами, а вторую форвард забил в ворота итальянской сборной.

Кстати, мама Ильи Ковальчука Любовь Николаевна, вместе с внуками болеет за сына и за сборную из США.

А команда, тем временем, готовится к полуфиналу ЧМ. Игра состоится в субботу, 25 мая, правда, кто станет соперником российской сборной на льду, пока не известно.

Справка "КП":

Илья Валерьевич Ковальчук – уроженец Твери, обладатель множества спортивных наград и достижений. В частности, является двукратным чемпионом мира, двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годов.

В 2018 году стал обладателем золотой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

Заслуженный мастер спорта России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU