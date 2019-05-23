Тверской проект по трудоустройству людей с психическими расстройствами победил в номинации на Всероссийском конкурсе психиатров
Проект по оказанию помощи пациентам с нарушением трудовой адаптации, разработанный и реализуемый Тверским областным психоневрологическим диспансером, стал победителем одной из номинаций Всероссийского конкурса психиатров по улучшению оказания помощи пациентам с заболеваниями шизофренического спектра - сообщает региональное Министерство здравоохранения.
Кабинет социальной работы, деятельность которого направлена на решение вопросов трудоустройства людей, страдающих психическими расстройствами, работает в Тверском психоневродиспансере уже девять лет.
Специалисты организуют взаимодействие между специалистами Центра занятости, медико-социальной экспертизы, врачами-психиатрами, психологами, соцработниками для поиска рабочего места и трудоустройства инвалидов по психическому заболеванию. За последние 5 лет был трудоустроен 151 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU