Тверской проект по трудоустройству людей с психическими расстройствами победил в номинации на Всероссийском конкурсе психиатров

СЕГОДНЯ 20:30 2019-05-23T20:30:45+03:00

За последние 5 лет был трудоустроен 151 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помощь пациентам с нарушением трудовой адаптации оказывается у нас с 2010 года

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Проект по оказанию помощи пациентам с нарушением трудовой адаптации, разработанный и реализуемый Тверским областным психоневрологическим диспансером, стал победителем одной из номинаций Всероссийского конкурса психиатров по улучшению оказания помощи пациентам с заболеваниями шизофренического спектра - сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Кабинет социальной работы, деятельность которого направлена на решение вопросов трудоустройства людей, страдающих психическими расстройствами, работает в Тверском психоневродиспансере уже девять лет.

Специалисты организуют взаимодействие между специалистами Центра занятости, медико-социальной экспертизы, врачами-психиатрами, психологами, соцработниками для поиска рабочего места и трудоустройства инвалидов по психическому заболеванию. За последние 5 лет был трудоустроен 151 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU