2019-05-23T20:30:45+03:00
Общество

Тверской проект по трудоустройству людей с психическими расстройствами победил в номинации на Всероссийском конкурсе психиатров

Помощь пациентам с нарушением трудовой адаптации оказывается у нас с 2010 года
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
За последние 5 лет был трудоустроен 151 человекЗа последние 5 лет был трудоустроен 151 человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Проект по оказанию помощи пациентам с нарушением трудовой адаптации, разработанный и реализуемый Тверским областным психоневрологическим диспансером, стал победителем одной из номинаций Всероссийского конкурса психиатров по улучшению оказания помощи пациентам с заболеваниями шизофренического спектра - сообщает региональное Министерство здравоохранения.

Кабинет социальной работы, деятельность которого направлена на решение вопросов трудоустройства людей, страдающих психическими расстройствами, работает в Тверском психоневродиспансере уже девять лет.

Специалисты организуют взаимодействие между специалистами Центра занятости, медико-социальной экспертизы, врачами-психиатрами, психологами, соцработниками для поиска рабочего места и трудоустройства инвалидов по психическому заболеванию. За последние 5 лет был трудоустроен 151 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На очередном «#ЛитМосте» в Твери с читателями пообщается писатель Татьяна Алюшина
Воспитанник тверского хоккея Илья Ковальчук, хоть и не забил ни одной шайбы в матче с американцами, показал хорошую игру
Летняя выставка "Солнечный зайчик" открывается в Детском музейном центре Твери
В Твери пройдет концерт известного автора-исполнителя Ильи Аносова
В Тверской области подросток без водительских прав сбил пенсионерку
Курицей и субпродуктами без документов торговали в Тверской области
Последний звонок прозвенел для девятиклассников Тверской области
К 220-летию Пушкина в Твери пройдет музейная программа «Сон Татьяны»
Сегодня ночью будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Жителей Твери приглашают на экологический субботник
В Твери арестован водитель маршрутки, который перевозил пассажиров, не имея водительских прав
Пожарные тушили здание библиотеки им. Горького в Твери
В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения
Киоск на улице Фадеева в Твери могут демонтировать
У Тверского цирка сменился директор
В Тверской области автомобилист сбил пожилую женщину
Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области