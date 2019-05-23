В Твери пройдет концерт известного автора-исполнителя Ильи Аносова
Вход свободный
Начало концерта в 19.00
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25 мая, в субботу, в общественном центре состоится концерт известного тверского автора-исполнителя Ильи Аносова.
Напомним, тексты и музыку для песен Илья пишет сам. И на этот раз он исполнит и свои песни, и песни своих друзей.
Чтобы было еще более душевно, гостей угостят чаем и печеньем.
ул.Ерофеева, 5, от входа направо и по лестнице на 5-й этаж.
Начало в 19.00.
Вход свободный.
Все вопросы по телефону: 8-904-013-45-11.
ИСТОЧНИК KP.RU