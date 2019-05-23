2019-05-23T19:31:40+03:00
Звезды

В Твери пройдет концерт известного автора-исполнителя Ильи Аносова

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Начало концерта в 19.00Начало концерта в 19.00
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25 мая, в субботу, в общественном центре состоится концерт известного тверского автора-исполнителя Ильи Аносова.

Напомним, тексты и музыку для песен Илья пишет сам. И на этот раз он исполнит и свои песни, и песни своих друзей.

Чтобы было еще более душевно, гостей угостят чаем и печеньем.

ул.Ерофеева, 5, от входа направо и по лестнице на 5-й этаж.

Начало в 19.00.

Вход свободный.

Все вопросы по телефону: 8-904-013-45-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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