В Твери пройдет концерт известного автора-исполнителя Ильи Аносова

СЕГОДНЯ 19:30 2019-05-23T19:31:40+03:00

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25 мая, в субботу, в общественном центре состоится концерт известного тверского автора-исполнителя Ильи Аносова.

Напомним, тексты и музыку для песен Илья пишет сам. И на этот раз он исполнит и свои песни, и песни своих друзей.

Чтобы было еще более душевно, гостей угостят чаем и печеньем.

ул.Ерофеева, 5, от входа направо и по лестнице на 5-й этаж.

Начало в 19.00.

Вход свободный.

Все вопросы по телефону: 8-904-013-45-11.

ИСТОЧНИК KP.RU