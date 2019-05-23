В Тверской области подросток без водительских прав сбил пенсионерку
ДТП произошло в Кимрах
Подросток на парковке сбил пенсионеркуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась в четверг, 23 мая, на ул. 60 лет Октября в Кимрах Тверской области, сообщили в региональном ГИБДД.
16-летний подросток, не имея водительских прав, на парковке у магазина двигался задним ходом на автомобиле ВАЗ-2107 и не заметил пешехода – 80-летнюю женщину.
Пенсионерка получила телесные повреждения. Угрозы ее жизни нет.
Подробности ДТП уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU