2019-05-23T17:55:34+03:00
Общество

Последний звонок прозвенел для девятиклассников Тверской области

Одиннадцатиклассников торжественные линейки ждут чуть позже
Виктория ТУШКОВА
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"Последний звонок" в первую очередь - это торжественная линейка у школы"Последний звонок" в первую очередь - это торжественная линейка у школыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 23 мая, девятиклассники Тверской области вышли на праздничные линейки.

В этом году, по статистике записи на Государственную итоговую аттестацию (ГИА), с девятым классом прощаются 12424 школьника. Это на 142 больше, чем в прошлом году.

Традиционно "Последний звонок" - это торжественная линейка у школы, напутственные речи и, собственно, сам символический звонок колокольчика, звонить в который доверяют нарядной первоклашке.

Что касается "Последних звонков" в 11 классах, в Твери и Тверской области их планируют провести 25 мая, в субботу. Выпускников ждёт торжественная часть в школе, после которой некоторые отправятся праздновать в развлекательные центры и кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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