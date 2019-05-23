К 220-летию Пушкина в Твери пройдет музейная программа «Сон Татьяны»

СЕГОДНЯ 17:43 2019-05-23T17:47:15+03:00

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29 мая, в театральную среду, жителей Твери приглашают на музейную программу «Сон Татьяны». Пройдет она в выставочном зале галереи на ул. Дм. Донского и будет приурочена 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина.

По словам русского мыслителя, историка культуры, публициста и переводчика Михаила Гершензона: «Весь «Евгений Онегин»– как ряд открытых светлых комнат, по которым мы свободно ходим и разглядываем все, что в них есть. Но вот в самой середине здания – тайник; дверь заперта, мы смотрим в окно – внутри все загадочные вещи; это Сон Татьяны».

Еще раз перечитать пятую главу великого романа приглашает чтец Алексей Зинатулин.

Возрастная категория: 12+.

Начало в 18:00.

Цена билета: 100 руб.

Адрес: г. Тверь, ул. Дм. Донского, д.37, стр.1 (выставочный зал в БЦ

«Донской»).

Справки по телефону: (4822) 39-80-35.

ИСТОЧНИК KP.RU