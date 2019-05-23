Курицей и субпродуктами без документов торговали в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:24 2019-05-23T18:24:30+03:00

В Торжке торговали курицей без документов Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Нарушения выявили в одном из магазинов Торжка

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Нарушения были выявлены инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области во время внеплановой выездной проверки в одном из магазинов Торжка.

В частности, торговая точка осуществляла реализацию замороженных куриных полуфабрикатов и субпродуктов без ветеринарных сопроводительных документов.

Указанные продукты были сняты с реализации, а в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении и наложен денежный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU