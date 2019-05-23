В Твери арестован водитель маршрутки, который перевозил пассажиров, не имея водительских прав

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-23T16:18:37+03:00

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В Твери продолжается рейд по контролю за пассажирскими перевозками. Так, 23 мая, тверские автоинспекторы на 11 км автодороги Тверь-Лотошино - Шаховская - Уваровка остановили водителя маршрутного такси №222. За рулем автобуса находился 32-летний уроженец республики Киргизстан.

При проверке по информационным базам полицейские выяснили, что мужчина был лишен права управления транспортными средствами, за оставление места ДТП несколько месяцев назад, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД. Также в автобусе отсутствовал тахограф – прибор контроля режима труда и отдыха водителя.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, а затем в суд. За нарушения он получил 5 суток административного ареста.

Юридические лица, допустившие за руль автобуса, водителя лишенного права управления транспортными средствами, также понесут административное наказание.

Напомним, что несколько дней назад другой водитель маршрута №222 был остановлен за то, что 14 раз нарушил ПДД, следуя по маршруту. В отношении него составлены протоколы.

ИСТОЧНИК KP.RU