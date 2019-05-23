2019-05-23T15:59:00+03:00
Общество

Пожарные тушили здание библиотеки им. Горького в Твери

В учреждении прошли тактические учения
Ольга ТРОФИМОВА
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В библиотеке прошли пожарно-тактические учения Фото: сотрудники библиотеки им. ГорькогоВ библиотеке прошли пожарно-тактические учения Фото: сотрудники библиотеки им. Горького
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Утром, 23 мая, из Тверской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, на Свободном переулке, 28 был эвакуирован персонал и посетители.

В результате короткого замыкания на втором этаже здания произошло возгорание, дым распространился на путях эвакуации, возникла угроза жизни людям. В кратчайшие сроки к месту пожара прибыли пожарные подразделения. Такова была идея пожарно-тактических учений, которые спасатели провели в библиотеке.

По замыслу, здание на Свободном переулке тушили 14 единиц техники от пожарно-спасательных частей № 1,2,3,4 и специализированной пожарно-спасательной части по Тверской области, а также служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях.

Здание Тверской областной универсальной научной библиотеки имени А.М. Горького имеет историческую ценность, поэтому отработка действий персонала, личного состава тверского пожарно-спасательного гарнизона на объекте площадью более 18 тысяч квадратных метров проводится регулярно, уточнили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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