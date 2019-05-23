У Тверского цирка сменился директор

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-23T14:46:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о новом назначении появилась на сайте Росгосцирка 22 мая. Начиная с 21 мая, руководить Тверским цирком будет Галина Кириллова.

В течение нескольких лет, с 2015-го года, Галина Кириллова работала в цирке главным администратором.

Справка «КП»

Галина Александровна Кириллова родилась 8 июня 1981 года. Окончила филологический факультет Тверского государственного университета по специальности «Журналистика». Работала на различных должностях в коммерческих структурах Твери, в частности, была директором отдела продаж телерадиокомпании «Апрель», коммерческим директором в медиахолдинге «Свежий ветер» и рекламном агентстве «Тверской проспект».

В 2013 – 2015 годах являлась коммерческим директором Тверского информационно-делового центра.

ИСТОЧНИК KP.RU