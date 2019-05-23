В Тверской области автомобилист сбил пожилую женщину

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-23T13:41:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 22 мая, в Твери на проспекте Ленина в районе дома №10 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 84-летний пешеход. Авария случилась, когда на часах было около 15.47.

Установлено, что 24-летний водитель Renault SR двигаясь задним ходом сбил 82-летнюю женщину, которая пересекала выезд с прилегающей территории слева направо по ходу движения траспортного средства.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии потерпевшая была доставлена с различными травмами в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU