Чиновники из Тверской области отказались предоставить в прокуратуру персональные данные и были оштрафованы
Прокуратура Кувшиновского района в рамках проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в адрес исполняющей обязанности главы администрации Кувшиновского района и главы администрации города Кувшиново направила требования о предоставлении информации о прохождения лицами муниципальной службы, в том числе их персональных данных.
Вместо данных должностные лица отправили в прокуратуру письменный отказ о предоставлении сведений и, тем самым нарушили Федеральное законодательство.
Прокурором района в отношении чиновников были возбуждены дела об административных правонарушениях.
По решению Кувшиновского районного суда виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2500 и 2000 рублей соответственно.
Постановления суда не вступили в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU