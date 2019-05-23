Чиновники из Тверской области отказались предоставить в прокуратуру персональные данные и были оштрафованы

СЕГОДНЯ 13:15 2019-05-23T13:15:21+03:00

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Прокуратура Кувшиновского района в рамках проведения проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в адрес исполняющей обязанности главы администрации Кувшиновского района и главы администрации города Кувшиново направила требования о предоставлении информации о прохождения лицами муниципальной службы, в том числе их персональных данных.

Вместо данных должностные лица отправили в прокуратуру письменный отказ о предоставлении сведений и, тем самым нарушили Федеральное законодательство.

Прокурором района в отношении чиновников были возбуждены дела об административных правонарушениях.

По решению Кувшиновского районного суда виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 2500 и 2000 рублей соответственно.

Постановления суда не вступили в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU