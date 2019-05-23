Пенсионерка из Твери пыталась продать украденный самокат на сайте бесплатных объявлений

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-23T12:47:56+03:00

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Инцидент произошел 12 мая в супермаркете «Пятерочка» на ул. Ерофеева в Твери. Девочка оставила самокат в помещении магазина перед входом в торговый зал. И, пока ходила в магазин, самокат «уехал» в неизвестном направлении.

Мама девочки рассказала ТИА, что написала заявление в полицию, а сама начала искать пропажу на сайте бесплатных объявлений. На одной из фотографий женщина узнала украденный самокат и сообщила данные продавца в правоохранительные органы.

Подозреваемую вычислили и задержали. Ею оказалась 59-летняя местная жительница. Женщина во всем призналась и вернула похищенное.

Позже появилось видеозапись преступления. На видео с камер наблюдения видно, что женщина вышла из торгового зала магазина, сложила покупки в пакет и, прихватив чужой самокат, покинула магазин.

ИСТОЧНИК KP.RU