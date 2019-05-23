Тверские полицейские поймали квартирного вора

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-23T12:00:14+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратилась 32-летняя жительница города Кувшиново. Женщина сообщила, что из ее квартиры неизвестный злоумышленник украл бытовую технику на общую сумму 17 тысяч рублей.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что похититель проник в квартиру через входную дверь, сломав замок.

Личность подозреваемого была установлена. Им оказался ранее судимый, неработающий 33-летний местный житель. Мужчину задержали, он во всем признался. Имущество вернули владелице.

За кражу подозреваемому грозит до 6 лет тюрьмы. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU