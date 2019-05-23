Молодая автоледи сбила пешехода в Тверской области
ДТП произошло в Ржеве
В Тверской области сбили пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась в среду, 22 мая, около полудня на ул. Большая Спасская в Ржеве.
По информации ГИБДД, 23-летняя автоледи ехала на автомобиле «Тойота Королла» и сбила пешехода, 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пострадавшую с травмами доставили в ЦРБ-1 г. Ржева.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU