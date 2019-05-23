Молодая автоледи сбила пешехода в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-23T11:16:27+03:00

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Авария случилась в среду, 22 мая, около полудня на ул. Большая Спасская в Ржеве.

По информации ГИБДД, 23-летняя автоледи ехала на автомобиле «Тойота Королла» и сбила пешехода, 28-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пострадавшую с травмами доставили в ЦРБ-1 г. Ржева.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU