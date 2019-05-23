Водители заметили шестерых лосят, которые гуляют вдоль трассы под Тверью
Фотографии прогуливающихся животных тверские водители разместили в группе «Подслушано у водителей Тверь» социальной сети ВКонтакте.
На снимке видно, как шестеро лосят неспешно идут вдоль оживленной трассы на Волоколамском шоссе. И проезжающие мимо машины диких животных нисколько не пугают.
Отметим, что в период миграции лоси часто оказываются на дорогах. В связи с этим в последнее время участились случаи ДТП с дикими животными. На днях внедорожник сбил лося и вылетел в кювет.
Минприроды Тверской области и сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными при движении, особенно в темное время суток, соблюдать скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU