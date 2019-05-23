2019-05-23T10:00:24+03:00
Общество

Водители заметили шестерых лосят, которые гуляют вдоль трассы под Тверью

Животных видели на Волоколамском шоссе
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе под Тверью гуляют лоси Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Алик ДикийНа трассе под Тверью гуляют лоси Фото: vk.com/"Подслушано у водителей.Тверь"/Алик Дикий
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Фотографии прогуливающихся животных тверские водители разместили в группе «Подслушано у водителей Тверь» социальной сети ВКонтакте.

На снимке видно, как шестеро лосят неспешно идут вдоль оживленной трассы на Волоколамском шоссе. И проезжающие мимо машины диких животных нисколько не пугают.

Отметим, что в период миграции лоси часто оказываются на дорогах. В связи с этим в последнее время участились случаи ДТП с дикими животными. На днях внедорожник сбил лося и вылетел в кювет.

Минприроды Тверской области и сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными при движении, особенно в темное время суток, соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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