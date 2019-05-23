2019-05-23T09:30:48+03:00
Общество

Тверские таксисты возили пассажиров с нарушениями законодательства

Госавтоинспекция поверила организацию пассажирских перевозок в областной столице
Ольга ТРОФИМОВА
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Гаишники проверили работу тверских таксистовГаишники проверили работу тверских таксистовФото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 22 мая, автоинспекторы и сотрудники УВМД провели мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками на территории Твери и выявили большое количество нарушений законодательства.

Проверка была организована в разных районах города. За время проведения мероприятия полицейские выявили 9 фактов осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии). В 4 случаях таксисты-иностранцы незаконно работали в Российской Федерации. Еще 5 таксистов возили пассажиров, не имея права управления ТС.

Всего в ходе мероприятия автоинспекторами выявлено 31 нарушение ПДД РФ, сообщают в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).

ИСТОЧНИК KP.RU

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