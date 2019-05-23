В библиотеке им. Горького в Твери открылась выставка акварелей художника Людмилы Юга
Серия иллюстраций написана к произведению «Хождение за три моря» Афанасия Никитина
Иллюстрация Людмилы Юга из цикла "Хождение за три моря" Фото: Тверская областная библиотека им. А.М. Горького
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Презентация новых работ тверского художника Людмилы Юга открылась в Зале искусств, в библиотеке им. Горького на Свободном переулке, 28, во вторник, 22 мая.
Посетители выставки смогут увидеть серию акварельных иллюстраций к литературному памятнику «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
Выставка продолжает цикл работ, посвященных выдающимся деятелям Тверской земли. В прошлом году Людмила Юга представила свой уникальный цикл графики, посвящённый главным тверским святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской.
ИСТОЧНИК KP.RU