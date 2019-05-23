В Волгу в Тверской области выпустили более 100 тысяч мальков стерляди

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-23T09:06:54+03:00

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В среду, 22 мая, в реку в Калязине выпустили порядка 116 тыс. штук молоди стерляди. Рыба была выращена на Конаковском заводе по осетроводству. В настоящее время данный вид осетровых внесён в Красную книгу Тверской области

Отметим, что на сегодняшний день воспроизводство водных биоресурсов осуществляется в 9 водоемах региона. Это Верхневолжское, Иваньковское, Угличское, Рыбинское, Вазузское, Вышневолоцкое водохранилища и озеро Селигер.

Всего в этом году в водоемы региона планируется выпустить более 3,8 млн штук молоди рыб различных видов. В Волгу уже выпущено почти полмиллиона мальков. А в конце апреля более 200 тыс. маленьких стерлядей отпустили в Угличское водохранилище.

ИСТОЧНИК KP.RU