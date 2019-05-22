Вожатых обучают необходимым навыкам для работы в детских лагерях Тверской области

СЕГОДНЯ 22:03 2019-05-22T22:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Корпус вожатых на период работы детских летних лагерей комплектуется из студентов вузов и ссузов, которые учатся профессиям педагогического и психологического профиля.

С 22 по 24 мая в Тверском Дворце творчества детей и молодёжи для них проходит инструктивный лагерь. На специальных тренингах будущие вожатые отрабатывают навыки воспитательной работы, изучают программы развивающего обучения, способы оказания первой доврачебной помощи, действия в условиях чрезвычайных ситуаций, а также знакомятся с санитарно-гигиеническими нормами и правилами.

По информации регионального Минобразования сейчас завершается подготовка лагерей к приёму школьников. В 23 загородных оздоровительных лагерях, 527 лагерях с дневным пребыванием, 67 лагерях труда и отдыха и 29 палаточных лагерях отдохнут более 70 тысяч детей и подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU