2019-05-22T21:44:04+03:00
Общество

Определены ближайшие даты выездов мобильных бригад детских врачей в районы Тверской области

За четыре выезда планируется принять маленьких пациентов из десяти районов
Виктория ТУШКОВА
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Определены ближайшие даты выездов мобильных бригад детских врачей в районы Тверской областиОпределены ближайшие даты выездов мобильных бригад детских врачей в районы Тверской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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24 мая, в пятницу, врачи мобильной бригады детской областной больницы (травматолог-ортопед и хирург-уролог) проведут осмотр детей Осташковского, Пеновского, Андреапольского и Селижаровского районов. Приём организуют с 10:00 до 14:00 в детской поликлинике Осташковской ЦРБ: город Осташков, Ленинский пр-т, д. 117.

29 мая, в среду, травматолог-ортопед, хирург-уролог и невролог будут осматривать детей из Бологовского района и ЗАТО Озёрный. Приём пройдёт с 09:00 до 13:00 в детской поликлинике центральной районной больницы города Бологое (Заозёрный микрорайон, д. 21).

30 мая, в четверг, с 09:00 до 13:00 невролог, ортопед и хирург-уролог примут детей из Ржевского, Оленинского, Зубцовского и Старицкого районов. Осмотр пройдёт в городе Ржеве, на ул. Грацинского, д. 30 (детская поликлиника Ржевской ЦРБ).

31 мая, в пятницу, состоится выезд гастроэнтеролога, хирурга-уролога и нефролога для приёма детей из Кимрского района. Приём пройдёт в детской поликлинике, по адресу: г. Кимры, ул. Кирова, д. 61.

ИСТОЧНИК KP.RU

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