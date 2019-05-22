В микрорайоне "Южный" в Твери сбили 6-летнего мальчика
Угрозы жизни пострадавшего нет
В Твери сбили мальчика, который гулял во двореФото: Виктория ЖУКОВА
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ДТП произошло вечером, 22 мая, на ул. Королева д.9 в мирорайоне "Южный", в Твери.
6-летний мальчик гулял один во дворе, пока мама отошла в магазин, пояснили в областном ГИБДД.
Ребенок выбежал из-за припаркованной машины. Водитель, без признаков алкогольного опьянения, не успел среагировать.
Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU