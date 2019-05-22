В Тверской области массово отравились дети
Массовое отравление детей произошло 22 мая в частной гимназии города Торопец Тверской области. По информации СУ СК РФ по Тверской области, 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в местную ЦРБ. Несколько человек были госпитализированы на вертолете в ДОКБ.
Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
В настоящее время на месте продолжают работать следователи и криминалисты СКР и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU