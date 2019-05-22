В Тверской области массово отравились дети

СЕГОДНЯ 19:24 2019-05-22T19:54:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Массовое отравление детей произошло 22 мая в частной гимназии города Торопец Тверской области. По информации СУ СК РФ по Тверской области, 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в местную ЦРБ. Несколько человек были госпитализированы на вертолете в ДОКБ.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи и криминалисты СКР и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU