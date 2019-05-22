2019-05-22T19:54:40+03:00
Происшествия

В Тверской области массово отравились дети

11 человек госпитализированы в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлениемВ Тверской области 11 детей госпитализированы с отравлениемФото: Мария ЛЕНЦ
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Массовое отравление детей произошло 22 мая в частной гимназии города Торопец Тверской области. По информации СУ СК РФ по Тверской области, 11 детей почувствовали симптомы отравления, после чего были госпитализированы в местную ЦРБ. Несколько человек были госпитализированы на вертолете в ДОКБ.

Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

В настоящее время на месте продолжают работать следователи и криминалисты СКР и сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

По предварительным данным, состояние детей стабильное, их жизни ничего не угрожает.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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