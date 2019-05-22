Тверская академическая филармония приглашает на Баха
В ближайшие дни в Тверской академической филармонии пройдут следующие концерты и встречи. Приглашают всех!
29 мая 18:30 - «Бах на все времена».
Лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган).
В программе: И.С. Бах. Органные токкаты, «Шюблеровские хоралы».
29 мая 18:30 - 1-й межрегиональный фестиваль современной музыки «Музыка волжских берегов».
Совместный проект Тверской филармонии и Тверского отделения Союза композиторов России.
Также Тверская филармония запускает продажу АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА. С 20 мая по 10 июля на абонементы с 1 по 6 и абонемент «Камерата+» будет действовать скидка 15%! Спешите приобрести абонементы на лучшие места в зале! Подробности в кассе и на сайте филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU