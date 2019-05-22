Тверская академическая филармония приглашает на Баха

СЕГОДНЯ 18:34 2019-05-22T18:39:08+03:00

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В ближайшие дни в Тверской академической филармонии пройдут следующие концерты и встречи. Приглашают всех!

29 мая 18:30 - «Бах на все времена».

Лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган).

В программе: И.С. Бах. Органные токкаты, «Шюблеровские хоралы».

29 мая 18:30 - 1-й межрегиональный фестиваль современной музыки «Музыка волжских берегов».

Совместный проект Тверской филармонии и Тверского отделения Союза композиторов России.

Также Тверская филармония запускает продажу АБОНЕМЕНТОВ НОВОГО КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА. С 20 мая по 10 июля на абонементы с 1 по 6 и абонемент «Камерата+» будет действовать скидка 15%! Спешите приобрести абонементы на лучшие места в зале! Подробности в кассе и на сайте филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU