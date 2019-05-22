2019-05-22T18:30:35+03:00
Звезды

Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале

Сейчас идёт представление картины в Каннах
Ирина ТАРАСОВА
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Фильм получил первую награду. И продолжает свое путешествие по фестивалямФильм получил первую награду. И продолжает свое путешествие по фестивалям
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Фестивальная жизнь короткометражной картины "Таракан" продолжается. Напомним, фильм отправился в путешествие по кинофестивалям всего мира, а потому новости будут поступать из разных уголков нашей планеты.

И вот, первая победа.

22 мая фильм «Таракан» получил первую номинацию на Британском кинофестивале "The Lift-Off Global Network". Об этом исполнителю главной роли тверскому певцу и актеру Илье Быкову сообщила режиссер картины Анастасия Силаева. Но это не все. Сейчас идёт представление «Таракана» в Каннах.

- Удивительно то, что я не видел фильм и не могу дать оценку своей работе. Слышу отзывы - говорят, что хорошо сыграл, кто-то даже говорит, что очень хорошо. А вот плохое в глаза не говорят, - написал на своей странице Илья Быков, после чего добавил, - Я поздравляю всю нашу команду с отличным началом проката фильма! Впереди много идей, планов, проектов, фестивалей и побед! С премьерой!

В картине Илья сыграл глухонемого молодого человека по имени Жора.

- Картина о жизни и о сопротивлении. А вообще, несмотря на драматическую и в чем-то грустную историю, он о любви к прекрасной девушке, - рассказал актер "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU

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