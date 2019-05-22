2019-05-22T18:42:07+03:00
Звезды

В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр

Фестиваль пройдет в июне
Ирина ТАРАСОВА
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Картонник - это круто! Потому что весело и необычно! Фото: из архива Юлии ЛавриненкоКартонник - это круто! Потому что весело и необычно! Фото: из архива Юлии Лавриненко
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23 июня в Городском саду Твери пройдет летний фестиваль «Картонник».

Каждый год фестиваль имеет свою тему, и в этом году он будет посвящен театру, что не удивительно, так как 2019 год объявлен, как Год театра.

Суть мероприятия - устроить городской семейный праздник из картона. А вот воплощение следующее - из огромных кусков данного материала посреди горсада выстраиваются целые арт-объекты и даже настоящие дома, города и аттракционы.

- В единственный свободный день у Городского сада, мы снова будем веселиться! Присоединяйтесь рисовать, творить и влиять на жизнь города!, - призывает гостей праздника Юлия Лавриненко, «фея-крестная» картонного праздника.

В планах организаторов – возвести в Городском саду город-театр.

23 июня с 12 до 17 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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