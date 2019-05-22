В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
23 июня в Городском саду Твери пройдет летний фестиваль «Картонник».
Каждый год фестиваль имеет свою тему, и в этом году он будет посвящен театру, что не удивительно, так как 2019 год объявлен, как Год театра.
Суть мероприятия - устроить городской семейный праздник из картона. А вот воплощение следующее - из огромных кусков данного материала посреди горсада выстраиваются целые арт-объекты и даже настоящие дома, города и аттракционы.
- В единственный свободный день у Городского сада, мы снова будем веселиться! Присоединяйтесь рисовать, творить и влиять на жизнь города!, - призывает гостей праздника Юлия Лавриненко, «фея-крестная» картонного праздника.
В планах организаторов – возвести в Городском саду город-театр.
23 июня с 12 до 17 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU