Россельхознадзор Тверской области запускает "горячую линию"

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-22T17:38:20+03:00

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В четверг, 23 мая, отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области проведет «горячую линию». Цель мероприятия - профилактика нарушений земельного законодательства.

Заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора по вопросам соблюдения требований земельного законодательства с 9 до 13 часов по телефону: 8 (4822) 50-98-01.

Напомним, что подводя итоги первых четырех месяцев 2019 года ведомства заявило, что только плодородным почвам был нанесен ущерб превышающий 707 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU