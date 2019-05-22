Россельхознадзор Тверской области запускает "горячую линию"
Жители региона смогут пожаловаться на нарушения земельного законодательства
Жители региона смогут получить необходимую консультацию Фото: Россельхознадзор Тверской области
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В четверг, 23 мая, отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области проведет «горячую линию». Цель мероприятия - профилактика нарушений земельного законодательства.
Заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора по вопросам соблюдения требований земельного законодательства с 9 до 13 часов по телефону: 8 (4822) 50-98-01.
Напомним, что подводя итоги первых четырех месяцев 2019 года ведомства заявило, что только плодородным почвам был нанесен ущерб превышающий 707 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU