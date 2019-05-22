2019-05-22T17:38:20+03:00
Общество

Россельхознадзор Тверской области запускает "горячую линию"

Жители региона смогут пожаловаться на нарушения земельного законодательства
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Жители региона смогут получить необходимую консультацию Фото: Россельхознадзор Тверской областиЖители региона смогут получить необходимую консультацию Фото: Россельхознадзор Тверской области
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, отдел земельного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области проведет «горячую линию». Цель мероприятия - профилактика нарушений земельного законодательства.

Заинтересованные лица смогут получить консультацию специалистов отдела земельного надзора по вопросам соблюдения требований земельного законодательства с 9 до 13 часов по телефону: 8 (4822) 50-98-01.

Напомним, что подводя итоги первых четырех месяцев 2019 года ведомства заявило, что только плодородным почвам был нанесен ущерб превышающий 707 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области массово отравились дети
Тверская академическая филармония приглашает на Баха
Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале
В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%
Древесные улитки атаковали огороды жителей Тверской области
В теплице областной больницы УФСИН по Тверской области поспевают огурцы и дыни
За неиспользование земель сельхозназначения предприятие из Тверской области заплатит штраф
Троих жителей Твери оштрафовали за разведение костров в частном секторе
«Тверская генерация» информирует об изменениях графика гидравлических испытаний
За неуплату алиментов житель Твери будет 10 месяцев трудиться на благо государства
Мужчина украл 11 палок колбасы из магазина в Твери
Жителей Тверской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В Тверской области пропали две несовершеннолетние девушки
На трассе М-10 в Тверской области легковушка врезалась в отбойник
В Твери продлили арест чиновнику отвечавшему за обвалившийся козырек
Тверские полицейские поймали автоугонщика
За сбыт наркотиков житель Тверской области может отправиться в тюрьму
Прокуратура обязала предприятие в Тверской области погасить долги по зарплате
Собственник нежилого помещения в жилом доме рискует оказаться самовольщиком
В Твери молодая автомобилистка попала в ДТП
Подросток-велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Тверской области водитель на иномарке сбил лося и съехал в кювет
За кражу двух бутылок коньяка в Тверской области мужчина получил трое суток административного ареста