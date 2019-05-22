2019-05-22T16:55:43+03:00
Общество

В теплице областной больницы УФСИН по Тверской области поспевают огурцы и дыни

Также осужденные выращивают лук, редис, укроп
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В теплицах УФСИН урожаем можно гордиться Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской областиВ теплицах УФСИН урожаем можно гордиться Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области
Изменить размер текста:

В теплице областной больницы УФСИН, расположенной в городе Торжке, уже начали собирать первый урожай. Первыми поспевают огурцы, а скоро на грядках дозреют редис, лук и другие овощи.

Помимо овощей, привычных нашей местности, в теплицах выращивают и бахчевые, а именно - дыни сорта «Торпеда».

- Выращиванию свежих овощей в учреждении уделяется большое внимание, так как овощи служат источником витаминов и других полезных веществ, а это немаловажно для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в больнице на лечении, - объясняют в пресс-службе УФСИН по Тверской области.

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания поливают, удобряют и пропалывают посевы. И урожаем, действительно, можно гордиться - еженедельно килограммы свежих овощей и зелени со своих грядок вносят в рацион питания осужденных. Остальное продают сотрудникам учреждения и жителям Торжка на выездных ярмарках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тверской области массово отравились дети
Тверская академическая филармония приглашает на Баха
Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале
В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%
Россельхознадзор Тверской области запускает "горячую линию"
Древесные улитки атаковали огороды жителей Тверской области
За неиспользование земель сельхозназначения предприятие из Тверской области заплатит штраф
Троих жителей Твери оштрафовали за разведение костров в частном секторе
«Тверская генерация» информирует об изменениях графика гидравлических испытаний
За неуплату алиментов житель Твери будет 10 месяцев трудиться на благо государства
Мужчина украл 11 палок колбасы из магазина в Твери
Жителей Тверской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В Тверской области пропали две несовершеннолетние девушки
На трассе М-10 в Тверской области легковушка врезалась в отбойник
В Твери продлили арест чиновнику отвечавшему за обвалившийся козырек
Тверские полицейские поймали автоугонщика
За сбыт наркотиков житель Тверской области может отправиться в тюрьму
Прокуратура обязала предприятие в Тверской области погасить долги по зарплате
Собственник нежилого помещения в жилом доме рискует оказаться самовольщиком
В Твери молодая автомобилистка попала в ДТП
Подросток-велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
В Тверской области водитель на иномарке сбил лося и съехал в кювет
За кражу двух бутылок коньяка в Тверской области мужчина получил трое суток административного ареста