В теплице областной больницы УФСИН по Тверской области поспевают огурцы и дыни
В теплице областной больницы УФСИН, расположенной в городе Торжке, уже начали собирать первый урожай. Первыми поспевают огурцы, а скоро на грядках дозреют редис, лук и другие овощи.
Помимо овощей, привычных нашей местности, в теплицах выращивают и бахчевые, а именно - дыни сорта «Торпеда».
- Выращиванию свежих овощей в учреждении уделяется большое внимание, так как овощи служат источником витаминов и других полезных веществ, а это немаловажно для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в больнице на лечении, - объясняют в пресс-службе УФСИН по Тверской области.
Осужденные отряда хозяйственного обслуживания поливают, удобряют и пропалывают посевы. И урожаем, действительно, можно гордиться - еженедельно килограммы свежих овощей и зелени со своих грядок вносят в рацион питания осужденных. Остальное продают сотрудникам учреждения и жителям Торжка на выездных ярмарках.
ИСТОЧНИК KP.RU