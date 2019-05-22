В теплице областной больницы УФСИН по Тверской области поспевают огурцы и дыни

СЕГОДНЯ 16:55 2019-05-22T16:55:43+03:00

В теплицах УФСИН урожаем можно гордиться Фото: пресс-служба УФСИН России по Тверской области

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В теплице областной больницы УФСИН, расположенной в городе Торжке, уже начали собирать первый урожай. Первыми поспевают огурцы, а скоро на грядках дозреют редис, лук и другие овощи.

Помимо овощей, привычных нашей местности, в теплицах выращивают и бахчевые, а именно - дыни сорта «Торпеда».

- Выращиванию свежих овощей в учреждении уделяется большое внимание, так как овощи служат источником витаминов и других полезных веществ, а это немаловажно для подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в больнице на лечении, - объясняют в пресс-службе УФСИН по Тверской области.

Осужденные отряда хозяйственного обслуживания поливают, удобряют и пропалывают посевы. И урожаем, действительно, можно гордиться - еженедельно килограммы свежих овощей и зелени со своих грядок вносят в рацион питания осужденных. Остальное продают сотрудникам учреждения и жителям Торжка на выездных ярмарках.

ИСТОЧНИК KP.RU