2019-05-22T16:39:34+03:00
Общество

За неиспользование земель сельхозназначения предприятие из Тверской области заплатит штраф

ООО «Село» причинило вред сельхозугодьям Спировского района на сумму свыше 3,7 млн рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Следов сельскохозяйственной деятельности на поле не видно Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиСледов сельскохозяйственной деятельности на поле не видно Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Нарушение земельного законодательства выявлено в ходе внеплановой выездной проверки, проведенной в Выдропужском сельском поселении Спировского района Тверской области.

При осмотре земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 345 гектаров, находящегося в аренде у ООО «Село», установлено, что он не используется по назначению.

Часть земель загрязнена отходами лесоразработки, остальное - зарастает кустами, деревьями и сорной растительностью. А вот следов сельскохозяйственной деятельности на данной территории не видно. Ущерб от бездействия предприятия составил свыше 3,7 млн рублей.

За неиспользование земель Управлением Россельхознадзора по Тверской области вынесено постановление о назначении организации административного наказания в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей и выдано предписание на устранение нарушений.

Также рассматривается вопрос о подготовке искового заявления в суд о возмещении ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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