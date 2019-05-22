Троих жителей Твери оштрафовали за разведение костров в частном секторе
Во вторник, 21 мая, на заседании городской административной комиссии были рассмотрены три дела о сжигании листвы, строительного мусора и порубочных остатков на землях общего пользования.
Жители частных домов по улицам Сухая, Тракторная и Циолковского сжигали доски, порубочные остатки деревьев, листву и прочий мусор на землях общего пользования вблизи от принадлежащих им домов.
Нарушения были выявлены в ходе профилактического рейда, который провели сотрудники администрации Пролетарского района Твери. По всем трём случаям были составлены протоколы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения, комиссией было принято решение оштрафовать нарушителей на 1 500 рублей каждого.
Администрация Твери напоминает, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов запрещено на всей территории города. То же самое касается разжигания мангалов и т.п. в не отведенных для этого местах. За данное правонарушение виновники могут быть привлечены к административной ответственности органами государственного пожарного надзора.
ИСТОЧНИК KP.RU