Троих жителей Твери оштрафовали за разведение костров в частном секторе

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-22T15:34:47+03:00

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Во вторник, 21 мая, на заседании городской административной комиссии были рассмотрены три дела о сжигании листвы, строительного мусора и порубочных остатков на землях общего пользования.

Жители частных домов по улицам Сухая, Тракторная и Циолковского сжигали доски, порубочные остатки деревьев, листву и прочий мусор на землях общего пользования вблизи от принадлежащих им домов.

Нарушения были выявлены в ходе профилактического рейда, который провели сотрудники администрации Пролетарского района Твери. По всем трём случаям были составлены протоколы об административном правонарушении. По итогам рассмотрения, комиссией было принято решение оштрафовать нарушителей на 1 500 рублей каждого.

Администрация Твери напоминает, что сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов запрещено на всей территории города. То же самое касается разжигания мангалов и т.п. в не отведенных для этого местах. За данное правонарушение виновники могут быть привлечены к административной ответственности органами государственного пожарного надзора.

ИСТОЧНИК KP.RU