2019-05-22T15:18:19+03:00
Общество

«Тверская генерация» информирует об изменениях графика гидравлических испытаний

Изменения коснулись потребителей, проживающих в Центральном районе, - отключения, которые были запланированы на 30 мая 2019 года, переносятся на 12 августа текущего года.
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Фото: пресс-служба ООО "Тверская генерация"Фото: пресс-служба ООО "Тверская генерация"
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«Тверская генерация» напоминает о прохождении гидравлических испытаний тепловых сетей и обращает внимание на изменения, которые коснулись потребителей, проживающих в Центральном районе, - отключения, запланированные на 30 мая 2019 года, переносятся на 12 августа текущего года.

Испытания тепловых сетей на прочность и плотность проходят поэтапно во всех районах города с согласованием администрации Твери. Временное ограничение горячего водоснабжения на этот период - мера вынужденная и необходимая.

На время проведения работ «Тверская генерация» просит водителей соблюдать осторожность и не парковать автомобили на люках тепловых камер. При появлении провалов грунта или выброса воды на поверхность компания просит жителей не приближаться к месту и незамедлительно сообщить в «Тверскую генерацию» по телефону (4822) 78-00-00 или в объединенную диспетчерскую службу города Твери по номеру (4822) 34-87-07.

С новым графиком отключения горячей воды в Твери можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Тверская генерация» во вкладке «Отключение горячей воды» https://tvgen.ru/heat/graphic/1

ИСТОЧНИК KP.RU

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