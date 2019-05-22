За неуплату алиментов житель Твери будет 10 месяцев трудиться на благо государства
Так решил Московский районный суд
Злостный алиментщик наказан 10-ю месяцами исправительных работФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ходе рассмотрения уголовного дела было установлено, что в период с 20 ноября 2018 года и по 14 марта 2019-го подсудимый не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
Делал он это неоднократно, без уважительных причин и задолжал дочери 45 941 руб. 80 коп.
За уклонение от уплаты алиментов Московский районный суд г. Твери признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5 % из заработка в доход государства ежемесячно.
ИСТОЧНИК KP.RU