2019-05-22T14:36:58+03:00
Происшествия

В Тверской области пропали две несовершеннолетние девушки

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи ищут пропавших подростковСледователи ищут пропавших подростковФото: Мария ЛЕНЦ
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Сообщение о безвестном исчезновении 17-летней жительницы города Ржева поступило в следственный отдел регионального СК России 21 мая. По данному факту Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Как стало известно, 20 мая текущего года девушка ушла из своего дома вместе с подругой 2002-го года рождения. До настоящего времени о местонахождении девушек ничего не известно.

Для поиска пропавших составлены ориентировки, где указано, что у одной из девушек имеется небольшой шрам над бровью, у другой – выбриты виски. Обе кареглазые, темно-русые, худощавого телосложения. При себе имели документы, удостоверяющие личность (паспорта).

Поиски пропавших подростков продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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