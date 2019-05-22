2019-05-22T13:13:37+03:00
Происшествия

Тверские полицейские поймали автоугонщика

Заведено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Об угоне заявил владелец автомобиляОб угоне заявил владелец автомобиляФото: Василий ХОДАРЕВ
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С заявлением об угоне в полицию обратился 57-летний местный житель. Мужчина сообщил, что легковой автомобиль отечественного производства пропал из двора его дома.

По составленной ориентировке и в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские получили информацию о возможном местонахождении похищенного автомобиля и личности предполагаемого преступника, подозреваемого в краже транспортного средства.

Им оказался 58-летний житель Твери. Мужчина задержан и дал признательные показания.

По статье «Кража» он может сесть в тюрьму на 5 лет. В настоящее время полицейские проверяют фигуранта на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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