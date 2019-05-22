За сбыт наркотиков житель Тверской области может отправиться в тюрьму
Мужчине грозит 15 лет лишения свободы
Мужчине грозит 15 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В рамках проверочной закупки оперативники задержали 28-летнего жителя Калининского района. Мужчина подозревается в сбыте наркотиков. При личном досмотре у него был обнаружен бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения массой 18 г.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. За незаконное хранение и сбыт наркотических веществ мужчина может сесть в тюрьму на срок до пятнадцати лет.
Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU