2019-05-22T12:49:46+03:00
Происшествия

За сбыт наркотиков житель Тверской области может отправиться в тюрьму

Мужчине грозит 15 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит 15 лет тюрьмыМужчине грозит 15 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В рамках проверочной закупки оперативники задержали 28-летнего жителя Калининского района. Мужчина подозревается в сбыте наркотиков. При личном досмотре у него был обнаружен бумажный сверток с наркотическим веществом растительного происхождения массой 18 г.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. За незаконное хранение и сбыт наркотических веществ мужчина может сесть в тюрьму на срок до пятнадцати лет.

Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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