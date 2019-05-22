2019-05-22T12:38:23+03:00
Общество

Прокуратура обязала предприятие в Тверской области погасить долги по зарплате

Работодатель задолжал сотрудникам порядка 40 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура добилась оплаты долга перед работниками предприятияПрокуратура добилась оплаты долга перед работниками предприятияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На ООО «Савеловский станкостроительный завод» в Кимрскую межрайонную прокуратуру пожаловались работники.

В ходе проверки выяснилось, задолженность по выплате заработной платы перед 564 работниками предприятия составляет более 40 млн. рублей, образовавшаяся за период с января по апрель 2019 г., то есть свыше двух месяцев.

Межрайонной прокуратурой в интересах работников предприятия в суд направлено 92 заявления о вынесении судебных приказов на общую сумму более 4 млн. рублей. Все заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

Материалы прокурорской проверки с постановлением об уголовном преследовании по ч. 2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) СО по г. Кимры СУ СК России по Тверской области направлены в ГСУ СУ СК РФ по г. Москве.

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме. Кроме того, по решению Государственной инспекции труда по Тверской области общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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