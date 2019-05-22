Собственник нежилого помещения в жилом доме рискует оказаться самовольщиком

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-22T12:18:45+03:00

ООО «Тверь Водоканал» напоминает, что собственники нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, должны иметь прямой договор с водоканалом на услуги водоснабжения и водоотведения.

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Соответствующие изменения в законодательстве произошли более двух лет назад, однако часть собственников до сих пор не обратилась в ресурсоснабжающую организацию.

«Раньше владельцы нежилых помещений могли заключать договор на водоснабжение и водоотведение с управляющей компанией многоквартирного дома. Теперь по закону необходим прямой договор со всеми ресурсниками, в частности с водоканалом. При бездоговорном пользовании услугой собственник попадает в категорию самовольщиков, в отношении которых законодательством предусмотрены довольно суровые санкции», - поясняет заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Тверь Водоканал» Юлия Сорокина.

При отсутствии у потребителя в нежилом помещении письменного договора с ресурсоснабжающей организацией, объем потребленного ресурса определяется расчетным способом – по пропускной способности трубы.Ежемесячно инспекторы выявляют десятки таких самовольщиков. Во избежание крупных штрафных начислений «Тверь Водоканал» приглашает собственников нежилых помещений в жилых домах заключить договор на услуги водоснабжения и водоотведения.

Для этого необходимо обратиться в отдел по работе с юридическими лицами ООО «Тверь Водоканал» по адресу: ул.15 лет Октября, каб. 103. Бланк заявления можно получить в офисе или на сайте водоканала в разделе Абонентам/ Заключение договоров/ Юридические лица. В заявлении указан полный перечень документов, необходимых для заключения договора.

СПРАВКА: Изменения в п.6 раздела II Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах» утверждены Постановлением Правительства РФ № 1498 от 26 декабря 2016 г.

ИСТОЧНИК KP.RU